Приготовить иван-чай из листьев кипрея просто по авторскому рецепту Лидии Суриной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Приготовить иван-чай из листьев кипрея просто по авторскому рецепту Лидии Суриной. Но надо запастись терпением. Традиционный для Тюменской области напиток считается не просто вкусным, но и целебным.

О том, как заготовить листья для напитка рассказала в своей книге "Источники здоровья", автор книг о целебных тюменских травах, кандидат биологических наук и почетный гражданин Тюмени Лидия Сурина.

Собирать иван-чай можно все лето. В зависимости от зрелости листа вкус будет разным: от нежного цветочного до терпкого фруктового. Лист легко обрывается, если придержать растение за верхушку одной рукой, а другой взять стебель в кулак и резко провести рукой вниз. В ладони у вас останутся листья – они и понадобятся для приготовления чая. Сбор придется еще раз пересмотреть дома, чтобы убрать поврежденные или облюбованные насекомыми листья.

"Чтобы ферментировать сырье, нужно получить из растения сок, то есть нарушить целостность листа. Но свежий лист не поддается скручиванию, поэтому сначала его нужно подвялить в тени или заморозить. Но мне больше нравится другой способ. Я использую банку. Как можно плотнее утрамбовываю в нее листья. Сверху закрываю специальной крышкой и откачиваю воздух. Можно обойтись и без вакуумирования, просто в этом случае процесс пойдет чуть дольше", - рассказывает о тонкостях процесса автор.

Банку можно оставить на солнце на два-три дня. Когда на ее стенках появится влага и листья потемнели, пора приступать к скручиванию листьев ладонями в колбаски. Заготовки выкладываются слоями в неокисляющуюся посуду, которая сверху накрывается влажной тканью. Так начинается процесс ферментации, на который уйдет от нескольких часов до пары дней – чем дольше, тем более насыщенный вкус и темный цвет появляется у листьев. Важный нюанс – нужно следить за процессом, чтобы не появилась плесень.

После ферментации заготовки чая измельчают до требуемого размера и подсушивают в сушилке – при 60 градусах или духовом шкафу с приоткрытой дверцей - при 80 градусах в течение двух часов, приводит рецепт "Тюменская область сегодня".