Заболевшим туберкулезом тюменцам напоминают о важности своевременного лечения

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

О важности своевременного лечения туберкулеза напоминают врачи жителям Тюменской области. При отсутствии лечения пациент с активной формой туберкулеза может заразить до 15 человек в год, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам специалистов фтизиопульмонологического центра Тюменской области, почти 90% пациентов с впервые выявленным заболеванием успешно завершают лечение. В случае рецидива этот снижается до 75. В фтизиопульмонологическом центре разработаны алгоритмы, которые помогают не допускать значительных пропусков в приеме лекарственных препаратов пациентами.

В то же время, ежегодно от лечения отказываются до 7% пациентов, находящихся на диспансерном учете. Если больной самовольно покидает стационар или не выходит на связь с медсестрой, то по решению врачебной комиссии к нему применяются определенные меры. Документы отправляют в прокуратуру или в суд с просьбой принудительно привлечь человека к лечению на основании федерального закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".

Наиболее остро вопрос отрыва от лечения стоит в отдаленных населенных пунктах. Поэтому в организационно-методической службе регулярно проводится сбор информации от районных фтизиатров в противотуберкулезных кабинетах областных больниц о количестве диспансерных пациентов с бактериовыделением.

"Это делается для того, чтобы повысить эффективность и контролируемость лечения, предупредить распространение туберкулеза, привлечь к обследованию и лечению туберкулеза в недобровольном порядке через суд", - отмечают специалисты.