Юных посетителей тюменской "Музейляндии" научат создавать кукольный театр

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Второй летний модуль "Музейный сезон" стартует 11 июля в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) в Тюмени. Это своеобразный лагерь дневного пребывания, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Его темой станет "Кукольный театр". Ребята узнают историю создания театральных кукол, их виды, поучаствуют в театральных тренингах, увидят коллекцию кукол из фондов Музея Словцова и совершат путешествие в музеи города на двухэтажном автобусе.

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 12 лет. До 22 июля ребята вместе со специалистами музея разработают сценарий кукольного спектакля, изготовят кукол и декорации, а в завершении устроят показ готового спектакля. Дети будут заняты с 9 до 18 часов, питание включено.

Также в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) со 2 июля и до 24 сентября каждую субботу проходит мастер-класс "Чайница-конфетница". Занятия начинаются в 16 часов. Ребята могут научиться самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа. Кроме того, сотрудники музея знакомят их с традициями чаепития и основами чайного этикета, рассказывают о судьбе одной из крупнейших тюменских купеческих династий, сколотившей капитал на чайной торговле.