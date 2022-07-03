  • 3 июля 20223.07.2022воскресенье
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юных посетителей тюменской "Музейляндии" научат создавать кукольный театр

Общество, 18:42 03 июля 2022

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Второй летний модуль "Музейный сезон" стартует 11 июля в детском центре "Музейляндия" (ул. Советская, 63) в Тюмени. Это своеобразный лагерь дневного пребывания, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Его темой станет "Кукольный театр". Ребята узнают историю создания театральных кукол, их виды, поучаствуют в театральных тренингах, увидят коллекцию кукол из фондов Музея Словцова и совершат путешествие в музеи города на двухэтажном автобусе.

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 12 лет. До 22 июля ребята вместе со специалистами музея разработают сценарий кукольного спектакля, изготовят кукол и декорации, а в завершении устроят показ готового спектакля. Дети будут заняты с 9 до 18 часов, питание включено.

Также в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) со 2 июля и до 24 сентября каждую субботу проходит мастер-класс "Чайница-конфетница". Занятия начинаются в 16 часов. Ребята могут научиться самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа. Кроме того, сотрудники музея знакомят их с традициями чаепития и основами чайного этикета, рассказывают о судьбе одной из крупнейших тюменских купеческих династий, сколотившей капитал на чайной торговле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музейляндия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 03.07.2022Юных посетителей тюменской "Музейляндии" научат создавать кукольный театр
18:00 03.07.20224 июля - события дня
17:02 03.07.2022Спектакль тюменского "Ангажемента" взял Гран-при международного фестиваля
16:52 03.07.2022Тюменцам предлагают рассказать о традициях и ценностях своей семьи