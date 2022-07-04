ФК "Тюмень" подписал контракты с четырьмя футболистами

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контракты с четырьмя игроками подписал футбольный клуб "Тюмень". Спортсмены проведут в составе черно-белых предстоящий сезон во второй лиге первенства России, сообщает пресс-служба команды.

Продлено арендное соглашение с 22-летним Владиславом Тюриным, который принадлежит самарским "Крыльям Советов" и играл за эту команду в премьер-лиге. В прошлом сезоне полузащитник провел за "Тюмень" в первенстве страны 24 матча.

Отметим, что по итогам одного из месяцев тренеры соперников признали Тюрина лучшим молодым футболистом турнира. Пополнил также тюменскую команду голкипер Егор Любаков, два последних сезона защищавший ворота "Мурома".

Еще один новичок клуба - 20-летний полузащитник Линар Шарифуллин, который в прошлом сезоне играл в первом дивизионе за нижнекамский "Нефтехимик".

"Должен усилить оборону чёрно-белых Артём Пасько, который в своё время составлял пару центральных защитников с Денисом Магадиевым в саратовском "Соколе", когда эта команда играла в первом дивизионе. Прошлый сезон 30-летний футболист провёл в омском "Иртыше"", - рассказали в ФК "Тюмень".

В ближайшее время "Тюмень" должна заключить ещё несколько контрактов.