Сбер представил на "Иннопроме" роботов и умные устройства

| Фото: пресс-служба Сбера | Фото: пресс-служба Сбера

Яркие технологические новинки — сервисные и логистические роботы, а также умные устройства для населения и бизнеса, которые помогают решать каждодневные задачи, экономя время и деньги, – представлены на стенде Сбера на Международной промышленной выставке "Иннопром – 2022" в Екатеринбурге.

SberShuttle – это автоматизированная складская система для фулфилмент-центров электронной коммерции. Роботы-шаттлы перевозят контейнеры с товарами от мест хранения на станции подбора, что снижает расходы на сборку заказов.

SberPicker – роботы-манипуляторы с компьютерным зрением. Они берут товары с полок и перемещают их между складскими корзинами.

Также, как сообщает пресс-служба Сбера, можно увидеть мобильную платформу для перевозки грузов внутри помещений. Она применяется для сборки машин и механизмов, доставки запасных частей и инструментов, обслуживания производственного оборудования и станков.

Умные устройства Sber – ТВ-приставка SberBox и ТВ-медиацентр SberBox Top с умной камерой. Они превращают любой телевизор в центр развлечений для всей семьи. SberPortal — это смарт-дисплей с премиальной акустикой и AI-камерой с широкоугольной оптикой, способной снимать в 4K, сенсорным, голосовым и жестовым управлением. Умная медиаколонка SberBox Time сочетает функции колонки, ТВ-приставки и стрелочных часов. На телевизорах на операционной системе Салют ТВ найдется, что посмотреть и во что поиграть.

Все эти устройства поддерживают голосовое управление: виртуальные ассистенты Сбер, Афина и Джой выполнят поручения пользователя и могут просто поболтать на любые темы.

| Фото: пресс-служба Сбера | Фото: пресс-служба Сбера

Для корпоративных клиентов Сбер подготовил обширную деловую программу. Эксперты банка обсудят с предпринимателями решения для цифровой трансформации бизнеса, применение диджитальных продуктов в медицине и агропромышленном комплексе.

"Иннопром" — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, на которой закладываются основы промышленной политики страны. Гости выставки — специалисты промышленных предприятий различных стран, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.