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Более полутора миллиона рублей может заплатить тоболяк за брошенные в траву окурки

Происшествия, 20:58 04 июля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Более полутора миллиона рублей требует Госохотдепартамент с тоболяка за брошенные в траву окурки, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным госохотдепартамента, в апреле 2021 года житель Тобольска, находясь в районе песчаного карьера у дер. Малозоркальцева, курил и бросил в траву непотушенные сигареты. Начался пожар.

На мужчину составили постановление и оштрафовали на четыре тыс. рублей.

"При этом, по данным департамента, выгорело полтора гектара травы и причинен вред природе. Размер вреда оценили в один миллион 602 тысячи рублей. В связи с чем в Тобольский городской суд подал иск к мужчине на указанную сумму", – рассказали в пресс-службе.

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# пожары , суды

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