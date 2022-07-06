О самых дерзких побегах из Тобольского тюремного замка расскажут на экскурсии
| Фото: пресс-служба Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника
Тематическая экскурсия "Побег из тюрьмы" пройдет в Музее истории сибирской каторги и ссылки (ул. Красная площадь 5, стр. 1) в Тобольске 6 июля в 15 часов. Участников экскурсии ждет интерактивное путешествие по местам реальных побегов из Тюремного замка.
Один из самых часто задаваемых вопросов посетителей замка — сколько побегов совершено из мест заключения за всю историю? Участникам экскурсии расскажут о наиболее дерзких, массовых и драматичных случаях.
Экскурсия будет постоянной. Стоимость участия — 500 рублей. Приобрести билеты можно по ссылке.
Возрастное ограничение: 16+.