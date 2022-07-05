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Житель Тюменской области отравил односельчан жидкостью "Застолье люкс"

Происшествия, 12:24 05 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За отравление односельчан метанолом будут судить жителя Ярковского района. После употребления спиртосодержащей жидкости "Застолье люкс" один мужчина полностью ослеп, второй скончался, сообщает прокуратура Тюменской области.

Следствие установило, что в январе мужчина на рынке "Барабинская" в Тюмени купил 10 бутылок немаркированной алкогольной продукции, изготовленной на основе метилового спирта для использования в технических целях.

В мае он по просьбе двух односельчан дал им по две бутылки жидкости, после чего у одного из них развилась слепота на оба глаза, а второй скончался.

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# отравление , суд

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