До 1,3 млн рублей получат тюменские НКО на спецконкурсе грантов губернатора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1,3 млн рублей на реализацию проектов могут получить социально ориентированные некоммерческие организации региона на специальном конкурсе грантов губернатора Тюменской области. Прием заявок стартует 11 июля в 9 часов и продлится до 17 часов 19 августа.

Отбор пройдет по трем направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам, содействие развитию внутренней трудовой миграции, сохранение исторической памяти. Реализация проекта может начаться с октября 2022 года.

Общая сумма фонда — 15 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Заявку можно подать через сайт спецконкурса, итоги станут известны не позднее 3 сентября.