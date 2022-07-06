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Работы по восстановлению водовода на улице Пермякова в Тюмени будут продолжаться всю ночь

Общество, 21:26 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по восстановлению поврежденного водовода у дома №54 на ул. Пермякова в Тюмени будут продолжаться всю ночь. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова.

6 июля произошло повреждение чугунного водовода диаметром 300 мм. После информации об утечке, поступившей в "Водоканал", на место направили бригаду для восстановительных работ. "Утечку оперативно устранили. Автомобиль, который оказался на краю промоины, не пострадал. Его аккуратно подняли и передали владельцу", – добавила Ирина Айданова.

Воду, разлившуюся на проезжей части, убрали. Сейчас ведутся восстановительные работы на сетях.

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Как отмечает Ирина Айданова, благодаря кольцевой системе водоснабжения во всех жилых домах есть вода. Специалисты прикладывают необходимые усилия для скорейшего устранения повреждения сети. После они приступят к восстановлению благоустройства.

Инна Пахомова

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# водоснабжение , Росводоканал Тюмень

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