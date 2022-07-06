Работы по восстановлению водовода на улице Пермякова в Тюмени будут продолжаться всю ночь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по восстановлению поврежденного водовода у дома №54 на ул. Пермякова в Тюмени будут продолжаться всю ночь. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова.

6 июля произошло повреждение чугунного водовода диаметром 300 мм. После информации об утечке, поступившей в "Водоканал", на место направили бригаду для восстановительных работ. "Утечку оперативно устранили. Автомобиль, который оказался на краю промоины, не пострадал. Его аккуратно подняли и передали владельцу", – добавила Ирина Айданова.

Воду, разлившуюся на проезжей части, убрали. Сейчас ведутся восстановительные работы на сетях.

Как отмечает Ирина Айданова, благодаря кольцевой системе водоснабжения во всех жилых домах есть вода. Специалисты прикладывают необходимые усилия для скорейшего устранения повреждения сети. После они приступят к восстановлению благоустройства.

Инна Пахомова