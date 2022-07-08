Победители тюменского областного фестиваля ГТО поедут в Артек

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Областной летний фестиваль ВФСК ГТО состоится в Тюмени 9 и 10 июля. 200 школьников из 25 муниципалитетов субъекта поборются за звание лучших, сообщает региональный департамент по спорту.

Соревнования по силовым дисциплинам пройдут в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12), плавание – в СОК "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 5), а забеги на различные дистанции и метание мяча – на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22, ст.1).

Состязания пройдут в двух возрастных категориях: 11-12 лет и 13-15 лет.

В выполнении нормативов всероссийского комплекса с командами муниципальных образований региона будет соревноваться и сборная Тюмени. В составе команды 4 девушки и 4 юноши, ставшие лучшими на городском летнем фестивале ВФСК ГТО, - ребята из школ № 7, 22, 48, 69, 94 и гимназии № 49. Об этом сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Участников областного фестиваля ждут подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, плавание, бег на 60 м, 1,5 и 2 км, метание мяча.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на 19 часов на территории стадиона "Геолог" 10 июля.

Лучшие выступят в составе сборной области на Всероссийском этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных организаций, который пройдет в сентябре в международном детском центре Артеке.