Тюменские скейтбордисты выступят на всероссийских соревнованиях в Казани

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юные скейтбордисты представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях в Казани 14-17 июля.

Воспитанники центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Виктория Дрейман, Злата Козлова, Милена Палей и Никита Антоновский оказались в числе лучших, кто прошел предварительный этап, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Следить за соревнованиями можно в социальных сетях Федерации скейтбординга России, а также в группе "Воронинские горки" во ВКонтакте.