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Тюменские скейтбордисты выступят на всероссийских соревнованиях в Казани

Спорт, 08:52 08 июля 2022

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юные скейтбордисты представят Тюменскую область на всероссийских соревнованиях в Казани 14-17 июля.

Воспитанники центра спорта и отдыха "Воронинские горки" Виктория Дрейман, Злата Козлова, Милена Палей и Никита Антоновский оказались в числе лучших, кто прошел предварительный этап, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Следить за соревнованиями можно в социальных сетях Федерации скейтбординга России, а также в группе "Воронинские горки" во ВКонтакте.

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# Воронинские горки , скейтборд

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