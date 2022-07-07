В Тюмени в оз. Круглом и пруду Утином обнаружены яйца аскарид и токсокар

| Фото: ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

493 пробы воды из озер и прудов Тюмени исследовали на безопасность в центре гигиены и эпидемиологии лаборатории Тюменской области. Из них 14,6% не соответствуют санитарно-химическим показателям, в двух пробах из оз. Круглого и пруда Утиного обнаружены яйца аскарид и токсокар, сообщили в управлении регионального Роспотребнадзора.

При этом все 396 проб по микробиологическим и вирусологическим показателям не показали каких-либо отклонений, уточнили в ведомстве.

Отметим, что в лаборатории исследовали пробы из водоемов, купание в которых запрещено, но организован отдых на берегу – это оз. Круглое в районе лесопарка им. Гагарина; Липовое – на 7-м км Велижанского тракта; оз. Цимлянское, что севернее д/о "Оловянникова"; пруды Южный - на ул. Федюнинского, Утиный - на ул. 50 лет ВЛКСМ; Войновский - в микрорайоне Войновка; Плехановский - у д. Плеханова и Студенческий - по ул. Мельникайте.

Эти водоемы муниципальные. При подготовке к купальному сезону на каждом из них установили знаки "Купание запрещено".