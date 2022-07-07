Трех пропавших 16-летних подростков ищут в Тюмени полиция и волонтеры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростков 2006 года рождения, которые пропали неделю назад, ищут полиция и волонтеры в Тюмени.

Ориентировки на двух девушек и юношу размещены в сообществе поискового отряда "Белая сова" во ВКонтакте. Известно, что две девушки в разное время – одна 30 июня в 13 час., вторая – 1 июля в 11 час. ушли из дома по ул. Пермякова, а парень пропал 1 июля в 18 час. Последний раз его видели на ул. 30 лет Победы. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

Всех, кто знает о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам: 02/102 (полиция); 27-01-00 (отдел полиции №1), 8-932-32-39-911 (волонтеры поискового отряда "Белая Сова – Тюмень").

Оксана Корнеенкова