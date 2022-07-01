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В Тюменской области выберут лучшие дом и двор

Общество, 08:15 11 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Лучший дом и лучший двор выберут в Тюменской области в рамках общероссийского конкурса практик управления многоквартирными домами, сообщает Государственная жилищная инспекция региона.

Предусмотрены номинации: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший двор".

Подать заявку может любой желающий до 15 августа здесь. Оценивать претендентов будут по актуальности проблем или задач, решающихся в каждом конкретном случае, по новизне и креативности.

Победителей определят до 5 сентября. Награждение состоится 11 сентября в Минстрое России.

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# дворы , жилищная инспекция , Минстрой РФ

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