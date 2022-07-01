Участок улицы 30 лет Победы в Тюмени на 10 дней закроют для проезда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 дней закроют для транспорта участок ул. 30 лет Победы в Тюмени, сообщает городская администрация. Ограничение вводится в связи с капремонтом теплосети с 12 июля.

До 22 июля будет прекращено движение транспорта на проезде от дома № 44 до № 62 вдоль бульвара им. Николая Чукмалдина.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты, соблюдать правила. Схемы объезда: улицы 30 лет Победы и Николая Федорова.