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Участок улицы 30 лет Победы в Тюмени на 10 дней закроют для проезда

Общество, 08:28 11 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 10 дней закроют для транспорта участок ул. 30 лет Победы в Тюмени, сообщает городская администрация. Ограничение вводится в связи с капремонтом теплосети с 12 июля.

До 22 июля будет прекращено движение транспорта на проезде от дома № 44 до № 62 вдоль бульвара им. Николая Чукмалдина.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Участников движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршруты, соблюдать правила. Схемы объезда: улицы 30 лет Победы и Николая Федорова.

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# ограничение движения

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