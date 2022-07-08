Тюменцы снялись для фотопроекта о традициях ко Дню семьи, любви и верности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект с участием тюменцев ко Дню семьи, любви и верности опубликовал в социальных сетях "Киберпатруль Тюменской области" 8 июля. Жителям Тюмени предложили рассказать о своих семейных традициях, авторы самых интересных историй приняли участие в фотосессии с детьми.

В праздничный фотопроект попали пять семей. Так, семья Шешуковых рассказала, что каждый год они приезжают к дереву, которое посадили в 2017 году, и фотографируются рядом с ним. С ростом дерева видно, как растет семья и как меняются дети.

Все победители получили профессиональные снимки, а также одну из фотографий, напечатанную на холсте.