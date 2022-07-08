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В Тюмени малыш выпал из окна третьего этажа, пока его мама спала

Происшествия, 12:39 08 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мальчик 2020 года рождения выпал из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома в Тюмени около 8 часов 7 июля.

Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, ребенок получил различные травмы, его госпитализировали. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Происшествие случилось, когда ребенок находился в комнате. Самостоятельно открыл окно в тот момент, когда мама спала. Предположительно, мальчик забрался на кровать, а затем подоконник, после чего выпал вместе с москитной сеткой.

Специалисты утанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК России по Тюменской области обращает внимание родителей, имеющих малолетних детей, на необходимость более пристального внимания к детям. Необходимо принять меры к обеспечению безопасного нахождения детей, нельзя оставлять их без присмотра, следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Соблюдение простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье детей.

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# падение с высоты , следственный комитет

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