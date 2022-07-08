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Юные тюменцы нарисуют любимые места города

Общество, 17:05 08 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс рисунков "Тюмень, тобой любуюсь" для участников от 6 до 17 лет стартовал в областной столице. Картины о городе оформят в выставку, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Творческое состязание пройдет в два этапа. До 25 июля работы можно принести в молодежное пространство "Город молодых" по адресу: ул. Механическая 31/1. Второй этап – выставка картин художников. Она пройдет в рамках празднования Дня города в Тюмени на площадке "Пикник с городом молодых" в сквере им. Г.И. Дьяконова-Дьяченкова 30 июня. Начало в 12 часов.

Победителя конкурса определят с помощью голосования. Жители Тюмени смогут отметить понравившиеся работы на выставке.

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# картины , конкурс , рисунки

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