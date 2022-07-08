Пострадавший в аварии в центре Тюмени мотоциклист находится в реанимации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мотоциклист, пострадавший в аварии на ул. Профсоюзной в Тюмени утром 8 июля, находится в отделении реанимации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович. "Сообщение поступило в 7 часов 51 минуту. Скорая помощь прибыла в 7 часов 55 минут. Пациента доставлен в ОКБ №2", — рассказала она.

Напомним, авария произошла утром 8 июля напротив дома №77. Здесь столкнулись легковой автомобиль Suzuki и мотоцикл.

Инна Пахомова