Трагедия произошла на трассе Тюмень - Омск

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Один человек погиб и трое госпитализированы в результате аварии на 267 км трассы Тюмень - Омск, в Ишимском районе.Трагедия произошла около 22 часов 8 июля. Об этом сообщает ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, автомобиль "Датсун" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Фольксвагеном Тигуан".

В результате ДТП 23-летний житель Омска, управлявший "Датсуном", скончался на месте происшествия. С различными травмами госпитализированы в больницу водитель и двое пассажиров " Фольксвагена": 34-летний мужчина, 32-летняя женщина и 1,5 годовалая девочка, семья из Тобольска. Обстоятельства происшествия выясняются.