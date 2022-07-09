Молодые футболисты "Тюмени" сыграют с "Уралом" в Екатеринбурге

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" 2007 года рождения проведут очередной матч Юношеской футбольной лиги 10 июля в Екатеринбурге. Их соперником будет лидер турнира – местный "Урал", сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Отметим, что сибиряки, занимающие пятое место, в гостях выступают успешно, без поражений. Предстоящая игра ЮФЛ состоится 10 июля. Начало – в 13 часов. Посмотреть ее можно будет в эфире "Триколора" на канале "Наш спорт 6".