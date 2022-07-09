Тюменку с метилэфедроном задержали на улице

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменку, подозреваемую в обороте наркотиков, задержал участковый уполномоченный полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Находясь на суточном дежурстве, полицейский заметил в районе частного дома на ул. Вознесенской женщину, которая что-то искала в траве.

При виде полицейского она попыталась скрыться, но была задержана. Тюменка призналась, что искала запрещенные вещества, которые приобрела для личного пользования через мессенджер.

У подозреваемой был изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон массой 0,63 гр.

В отношении ранее судимой жительницы областного центра 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств".