  • 9 июля 20229.07.2022суббота
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменку с метилэфедроном задержали на улице

Происшествия, 14:04 09 июля 2022

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Тюменку, подозреваемую в обороте наркотиков, задержал участковый уполномоченный полиции. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Находясь на суточном дежурстве, полицейский заметил в районе частного дома на ул. Вознесенской женщину, которая что-то искала в траве.

При виде полицейского она попыталась скрыться, но была задержана. Тюменка призналась, что искала запрещенные вещества, которые приобрела для личного пользования через мессенджер.

У подозреваемой был изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон массой 0,63 гр.

В отношении ранее судимой жительницы областного центра 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 09.07.2022Автомобиль Daewoo перевернулся в ДТП на улице Холодильной в Тюмени
14:04 09.07.2022Тюменку с метилэфедроном задержали на улице
11:09 09.07.2022Молодых людей задержали за кражу автомагнитол в Ишиме
10:02 09.07.2022Дачник в Тобольске укатил мусорный контейнер на свой участок