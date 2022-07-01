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Памятник участникам Великой Отечественной войны установили в деревне Оськина на средства гранта

Общество, 10:41 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятник участникам Великой Отечественный войны и труженикам тыла установили в деревне Оськина Голышмановского городского округа по инициативе местных жителей. Активисты преобразили пространство на месте старого парка.

Жители расчистили территорию, проложили дорожку и установили доски памяти с именами героев, высадили кустарники, разбили клумбы. Средства на реализацию проекта "Неугасимая память поколений" объединение "Патриоты" выиграло на грантовом конкурсе поддержки гражданских инициатив, организованном благотворительным фондом "Наше время", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

Из деревни Оськина на фронт призывали 70 человек, не вернулись домой 42.

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# Великая Отечественная война , гранты , памятники

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