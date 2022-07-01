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На экологический форум БРИКС приглашают молодежь Тюменской области

Общество, 11:34 10 июля 2022

группа "Росмолодежь" ВКонтакте | Фото: группа "Росмолодежь" ВКонтакте

Обсудить вопросы экологии в лагере БРИКС приглашают жителей Тюменской области от 18 до 35 лет. Мероприятие состоится с 1 по 6 августа на базе отдыха "Славянское подворье" в Ульяновской области.

К участию приглашают граждан из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Смена будет состоять из проектных сессий. Молодежь стран пятерки предложит собственные инициативы в сфере экологии.

Все мероприятия пройдут на английском языке. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Росмолодежи, пишет Moi-portal.

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# БРИКС , Росмолодежь , экология

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