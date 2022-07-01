40 бесплатных мастер-классов по рисованию проведут для жителей Тобольска

| Фото: студия рисования Draw | Фото: студия рисования Draw

Мастер-классы по рисованию от московской студии Draw&Go проходят в Тобольске по 17 июля. Участвуют в них все желающие вне зависимости от навыков рисования.

Студия Draw&Go приехала в Тобольск с обновленной программой и проводит 40 бесплатных мастер-классов. Среди тем — food-иллюстрация, travel-иллюстрация, ботаническая открытка маркерами, fashion-иллюстрация акварелью, космическая акварель и другие.

Итогом занятий станут конкурс и выставка лучших работ участников. Победители получат боксы для рисования, разработанные арт-директором Draw&Go, а работы финалистов будут размещены на афишах и баннерах города.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, они проходят в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".