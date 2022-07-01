  • 10 июля 202210.07.2022воскресенье
  • USD61,2664
    EUR62,0499
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

40 бесплатных мастер-классов по рисованию проведут для жителей Тобольска

Общество, 12:00 10 июля 2022

студия рисования Draw | Фото: студия рисования Draw

Мастер-классы по рисованию от московской студии Draw&Go проходят в Тобольске по 17 июля. Участвуют в них все желающие вне зависимости от навыков рисования.

Студия Draw&Go приехала в Тобольск с обновленной программой и проводит 40 бесплатных мастер-классов. Среди тем — food-иллюстрация, travel-иллюстрация, ботаническая открытка маркерами, fashion-иллюстрация акварелью, космическая акварель и другие.

Итогом занятий станут конкурс и выставка лучших работ участников. Победители получат боксы для рисования, разработанные арт-директором Draw&Go, а работы финалистов будут размещены на афишах и баннерах города.

Участие во всех мастер-классах бесплатное, они проходят в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-класс , рисование , СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 10.07.2022О торговле в дореволюционном Ялуторовске расскажет выставка
14:25 10.07.2022В детских лагерях Тюменской области отдохнули 40 тыс. школьников
13:33 10.07.2022Тюменцы отметят День города на десятке площадок
12:49 10.07.2022Обратиться к врачу-гериатру тюменцы могут в поликлиниках