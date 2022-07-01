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О торговле в дореволюционном Ялуторовске расскажет выставка

Общество, 15:34 10 июля 2022

группа "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте | Фото: группа "Ялуторовский музейный комплекс" ВКонтакте

Выставка "Торговля в уездном городе" открыта для посещения в музее "Торговые ряды" в Ялуторовске (ул. Первомайская, 19). Посетители знакомятся с предметами торговли и могут углубить свои знания по истории развития торговли в городе.

Ялуторовск и Ялуторовский уезд славились ярмарками и многочисленными торжками. В самом городе проходили четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. Торговцы и мастеровой люд съезжались из разных мест и предлагали свой товар: от оконного стекла, скобяных изделий, деревянной утвари, пестряди до коровьего масла, муки, пряников, патоки.

Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов бесплатно. Возрастная категория: 0+

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# выставка , торговля

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