Кадры из кинофильмов о спорте воссоздали тюменские школьники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кадры из кинофильмов о спорте воссоздали более тысячи юных тюменцев для флешмоба "Раскрась жизнь яркими красками!". Он был приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Ребята из 24 муниципальных районов Тюменской области создали более 200 фотографий с отсылками на фильмы "Стрельцов", "Спортивная честь" и другие кинокартины. Снимки с призывами к занятиям физической культурой и спортом опубликовали в социальных сетях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Спонсором мероприятия стала общественная организация "Движение неравнодушных", флешмоб прошел в рамках проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".