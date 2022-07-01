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Кадры из кинофильмов о спорте воссоздали тюменские школьники

Общество, 16:48 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кадры из кинофильмов о спорте воссоздали более тысячи юных тюменцев для флешмоба "Раскрась жизнь яркими красками!". Он был приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Ребята из 24 муниципальных районов Тюменской области создали более 200 фотографий с отсылками на фильмы "Стрельцов", "Спортивная честь" и другие кинокартины. Снимки с призывами к занятиям физической культурой и спортом опубликовали в социальных сетях, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Спонсором мероприятия стала общественная организация "Движение неравнодушных", флешмоб прошел в рамках проекта "Тюменская область – территория здорового образа жизни!".

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# флешмоб

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