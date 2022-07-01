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В детских лагерях Тюменской области отдохнули 40 тыс. школьников

Общество, 14:25 10 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В детских лагерях Тюменской области с начала лета отдохнули более 40 тыс. ребят. Школьников принимают 650 загородных центров, палаточных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Бесплатные путевки были предоставлены более 4 тыс. детей из Тюменской области, находящимся в трудной жизненной ситуации. По федеральной программе детского кешбэка реализовано более 7 тыс. путевок", — отметили в информационном центре.

Всего в этом летнем сезоне в оздоровительных лагерях отдохнут около 250 тыс. детей.

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# детские лагеря

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