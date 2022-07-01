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Тренеры ЦСКА проводят занятия с юными футболистами в "Олимпийской ребячке"

Спорт, 17:46 11 июля 2022

Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Известный боснийский футболист и тренер ЦСКА Элвир Рахимич прибыл в "Олимпийскую ребячку" 11 июля. Об этом сообщают организаторы проекта "Формула футбола". Футболист пообщается с юными тобольскими спортсменами и поделится профессиональным опытом с тренерами ребят, даст ряд мастер-классов.

Спортивный лагерь в "Олимпийской ребячке" объединил 65 начинающих футболистов и тренерский состав детской юношеской спортивной школы № 2 Тобольска. Это второй этап проекта "Формула футбола.

В течение двух недель на постоянной основе со спортсменами работают еще два тренера ЦСКА - Артур Белоцерковец и Алексей Сафроненко. Они наблюдают за занятиями юных спортсменов ежедневно, проводят тренировки и делятся опытом с наставниками.

Ребятам демонстрируют новые упражнения по тактике игры, много внимания уделяется работе с мячом, укреплению дисциплины и коммуникациям внутри команды. На каждый четвертый тренировочный день запланированы товарищеские матчи. Работа детского спортивного лагеря продлится на базе "Олимпийской ребячки" до 14 июля.

"Дети хорошо подготовлены. Занимаются с большим желанием. Это радует. Изначально мы не знали, какой уровень подготовки будет у тоболяков, как они будут справляться с нагрузками. Некоторые ребята удивляют хорошим спортивным уровнем. Полной картины еще нет, оценки давать рано. Игровые дни многое покажут, - отметил Артур Белоцерковец.

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# Олимпийская Ребячка , футбол

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