Тюменский биолог в Казахстане займется изучением летучих мышей

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Биолог Тюменского медицинского университета Мария Орлова вошла в состав команды, которая отправится в экспедицию на территорию заповедника Аксу-Джабаглы, Казахстан для сбора материала по исследованию инфекций и генетики летучих мышей.

"Мы возьмем образцы крыловой перепонки для генетических исследований, а также паразитов для анализа их фаунистического состава. Соберем материал для исследования коронавирусов, ассоциированных с летучими мышами. Как показала пандемия COVID-19, неосведомленность об инфекциях, связанных с рукокрылыми, дорого обходится человечеству. Тюменский ГМУ впервые проводит научные исследования млекопитающих. Я рада, что удалось организовать эту экспедицию", - сказала она.

По информации медуниверситета, в состав команды вошли ученые Московского государственного университета и Болгарской академии наук. Тюменский биолог Мария Орлова – единственный в России ученый, изучающий паразитов, обитающих на летучих мышах. Таких специалистов в мире не более двадцати.

"Во время экспедиции ученые также возьмут пробы для изучения бактериальных инфекций: риккетсии, анаплазмы, бартонеллы, боррелии. Собранные материалы будут обработаны в Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге. Первые результаты ожидаются осенью 2022 года", - рассказали в вузе.