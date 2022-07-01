Курсанты ТВВИКУ пройдут по Туре и Тоболу маршрутами Ермака

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

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В военно-патриотический марш по местам сражений дружины Ермака по Туре, Тоболу и Иртышу отправились 25 курсантов ТВВИКУ. Первый маршрут Тюмень - Каскара - Борки - Созоново составит 82 км.

На пароме мы организована выставка инженерных средств современного вооружения и современных средств экипировки военнослужащих Вооруженных сил.

12 июля выставку увидят жители с. Покровское в 17 часов. 14 июля – в пос. Тоболтура в 8 часов, в 17 часов – в Тобольске. Сплав будет проходить до 16 июля и закончится в Тобольске чередой патриотических мероприятий.

Мероприятие посвящено 65-й годовщине со дня образования Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова.