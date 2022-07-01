Как Тюмень справляется с жарой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Тюмень пришло настоящее лето с жарой и отсутствием дождей. В настоящее время среднесуточная температура выше нормы на 5-7 градусов. Дневная температура доходит до 30 градусов и выше. Такая погода продержится до конца недели. Только в пятницу, 15 июля ожидается сильный дождь, возможна гроза.

Как город справляется с 30-градусной жарой, смотрите в фотогалерее.

Особое внимание сотрудники "ЛесПаркХоза" уделяют городским цветникам и саженцам. В жару уход включает многоразовый обильный полив, прополку и рыхление приствольных лунок, обрезку крон и вырезку суши, а также удаление поросли.

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

По данным горадминистрации, в Тюмени насчитывается более 20 тыс. крупномерных саженцев, высаженных с 2018 по 2021 год. Среди них лиственные деревья: ива шаровидная, липа мелколистная, рябина обыкновенная штамбовой формы, яблоня Недзвецкого, яблоня Роялти, а также хвойные породы: ель голубая, лиственница европейская, пихта сибирская, сосна обыкновенная.

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Городские службы проводят аэрацию. 20 поливальных машин обрабатывают около 320 км улиц города. Пролив проезжей части позволяет содержать дороги в чистоте и охлаждать поверхность полотна. Кроме того, на 3-4 градуса снижается температура воздуха. В результате аэрации легче дышится.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени и гости города могут отдохнуть у фонтанов. В Тюмени их 17, шесть расположено в Центральном, пять – в Восточном и по три – в Ленинском и Калининском округах. Специалисты напоминают, что вода там не проточная и чтобы она не зацветала и в ней не размножались бактерии, в нее добавляют специальные реагенты. Благодаря этому вода остается прозрачной. Поэтому не стоит пить, купаться и полоскать руки в фонтане.