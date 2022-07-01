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Межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени

Губернатор, 09:40 12 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале 12 июля.

"Приняли важное для развития региона решение. Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала", - сказал он.

Для участия в обсуждение жителям тюменского региона нужно зайти на сайт тюменскийкампус.рф и оставить там свои предложения.

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# Александр Моор , кампус , студенты

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