Межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени. Это будет и комфортное жильё для студентов, и открытая часть общественного пространства для всех жителей и гостей города.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале 12 июля.

"Приняли важное для развития региона решение. Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала", - сказал он.

Для участия в обсуждение жителям тюменского региона нужно зайти на сайт тюменскийкампус.рф и оставить там свои предложения.