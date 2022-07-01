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Тело утонувшего мужчины достали из реки в Ялуторовском районе

Происшествия, 15:04 11 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело мужчины около 50 лет вытащили из р. Исеть в Ялуторовском районе сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

На место спасатели приезжали по запросу полиции.

"Мужчина купался в реке Исеть и утонул. Сотрудники ТОСЭР выезжали в субботу, искали мужчину до 23 часов. Тело не было обнаружено. В воскресенье поиски продолжили и нашли пропавшего", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Погибшего передали сотрудникам полиции.

Инна Пахомова

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# реки , ТОСЭР , Ялуторовский район

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