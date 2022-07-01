В Тюмени до конца 2022 года установят 18 светофоров

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

18 светофоров установят в Тюмени до конца 2022 года.

Работы по пяти из них уже завершены. Они появились на ул. Федорова, 11, возле школы №92 на ул. Менделеева, на перекрестке Уездной и Обдорской, на ул. Мелиораторов, 13 и на ул. Максима Горького в районе ул. Коммунаров.

Как рассказал начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Антон Иванькович, решения по установке светофорных объектов принимают на основании обращений граждан, органов ГИБДД, а также показателей аварийности. "Особое внимание уделяется безопасности пешеходов, потому что это самая незащищенная группа участников дорожного движения", - отметил он.

Дополнительные светофоры установят на ул. Максима Горького, Таллинской, Ветеранов труда, Олимпийской, Камчатской, Моторостроителей и других.

Любовь Голышева