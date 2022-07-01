В Тюменской области 7 тысяч заявлений на поступление в школу направлено через госуслуги

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 7 тысяч заявлений от родителей будущих первоклассников направлено через госуслуги. Всего через систему "Электронная школа" ожидается получить 16,5 тыс. заявлений, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала gosuslugi.ru. При заполнении заявления пользователям необходимо указать паспортные данные родителя, данные из свидетельства о рождении ребенка, сведения о регистрации родителя и ребенка, школу, куда планируется зачисление ребенка.

Через сайт госуслуг можно записать ребенка на программы дополнительного образования.