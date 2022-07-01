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Тоболяка успешно реабилитировали после инсульта в тюменском "Градостроителе"

Общество, 17:47 12 июля 2022

департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Трехнедельный курс реабилитации прошел житель Тобольска Николай Зольников в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" в Тюмени. Его крепко поставили на ноги после второго ишемического инсульта, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Мужчина приехал с супругой в областной центр к дочери в гости, где почувствовал знакомые симптомы: онемение носогубного треугольника и выраженное нарушение речи. Скорая отвезла пациента в ОКБ № 2. После лечения его сразу направили в "Градостроитель".

"Поступил к нам Николай Дмитриевич в депрессивном состоянии, любой разговор вызывал у него слезы. Последствиями инсульта стали также нарушение речи и сниженное функционирование левых руки и ноги", - рассказала руководитель реабилитационной службы.

Специалисты оценили состояние мужчины, и он приступил к занятиям. Сначала индивидуальным при постоянной поддержке жены, а через неделю, когда он пошел на контакт, подключили к групповым.

Сейчас Николай Зольников снова улыбается, шутит и может вернуться к прежнему образу жизни и поддерживать привычный уровень активности.

По словам главврача медучереждения Людмилы Барсуковой, в центре иные подходы к пациентам, нежели в стационарах, здесь их приспосабливают к жизни в том состоянии, в котором они находятся.

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# Градостроитель , инсульт , ОКБ №2 , реабилитация

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