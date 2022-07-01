  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские дзюдоисты привезли со Всероссийской летней универсиады серебро и бронзу

Спорт, 18:23 12 июля 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Два серебра и две бронзы привезли тюменские дзюдоисты с VIII Всероссийской летней универсиады, финал которой завершился в Ставрополе.

Как сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования, Шамиль Умаев (73 кг) и Артем Пилипчук (+100 кг) стали обладателями вторых мест, а на счету Андраника Манасяна (73 кг) и Азата Балтабаева (81 кг) третьи места.

"Организация соревнований хорошая: удобное расположение и гостиницы, и спортивного зала. Это очень экономило время спортсменов. Борьба была на двух татами. Мы обошли даже профильные вузы, боролись все очень достойно. Уровень соревнований высокий", - прокомментировала преподаватель ТюмГУ Татьяна Котова.

Всего в общем зачете команда Тюменского государственного университета стала шестой, уступив представителям Санкт-Петербурга, Кубани, Челябинска, Смоленска и Москвы.

Конкурировали за звание лучших 138 спортсменов из 18 регионов России и Белоруссии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дзюдо , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 12.07.2022Тюменские дзюдоисты привезли со Всероссийской летней универсиады серебро и бронзу
13:51 12.07.202233 спортсмена выступают за Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях по боулингу
17:46 11.07.2022Тренеры ЦСКА проводят занятия с юными футболистами в "Олимпийской ребячке"
17:23 11.07.2022Тюменские автогонщики - победители первого этапа регионального чемпионата