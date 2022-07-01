Тюменские дзюдоисты привезли со Всероссийской летней универсиады серебро и бронзу

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Два серебра и две бронзы привезли тюменские дзюдоисты с VIII Всероссийской летней универсиады, финал которой завершился в Ставрополе.

Как сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования, Шамиль Умаев (73 кг) и Артем Пилипчук (+100 кг) стали обладателями вторых мест, а на счету Андраника Манасяна (73 кг) и Азата Балтабаева (81 кг) третьи места.

"Организация соревнований хорошая: удобное расположение и гостиницы, и спортивного зала. Это очень экономило время спортсменов. Борьба была на двух татами. Мы обошли даже профильные вузы, боролись все очень достойно. Уровень соревнований высокий", - прокомментировала преподаватель ТюмГУ Татьяна Котова.

Всего в общем зачете команда Тюменского государственного университета стала шестой, уступив представителям Санкт-Петербурга, Кубани, Челябинска, Смоленска и Москвы.

Конкурировали за звание лучших 138 спортсменов из 18 регионов России и Белоруссии.