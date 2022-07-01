Солнечный удар получили трое жителей Тюмени за четыре дня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое жителей Тюмени пострадали от солнечного удара с 8 по 11 июля. Всего с начала лета медики оказали помощь четырем человекам, которые не выдержали высоких температур воздуха.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Пострадавших от жаркого лета в 2022 году меньше. Так, в июне и первой декаде июля прошлого года таковых было десять.

"В дни, когда температура воздуха достигает отметок выше 30 градусов, количество пациентов в поликлиниках становится меньше. Самые популярные обращения к врачам – это головная боль и высокое артериальное давление", - говорят в департаменте.

Медики отмечают, что распознать солнечный, тепловой удар можно по следующим признакам: резкая слабость, потеря ориентации, головокружение, чувство нехватки воздуха. Чтобы помочь тому, кто пострадал от яркого солнца, нужно перенести его в затемненное место, снять лишнюю одежду, напоить прохладной водой, сделать охлаждающий компресс и при необходимости вызвать скорую помощь.

Чтобы не перегреться на улице в плюс 30 и больше, следует надевать легкую одежду, солнцезащитные очки, шляпу или панаму. Брать с собой воду, в том числе можно и минеральную. Периодически заходить в тень, по возможности освежаться под душем.

Кстати, с наступлением жары расход воды в Тюменской агломерации увеличился на 20 тыс. кубов в сутки.

Анжела Лебедева