  • 12 июля 202212.07.2022вторник
  • USD61,3045
    EUR61,8056
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Три спецподразделения сформируют из контрактников в Тюменской области

Общество, 18:58 12 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три спецподразделения сформируют из контрактников в Тюменской области. Это отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковую роту снайперов "Тайга" и пушечный артиллерийский дивизион "Сибирь", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Контрактники получат денежное довольствие – от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) – восемь тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач – 300 тыс. Предусмотрены другие выплаты и льготы. Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате Тюменской области", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о выплате участникам этих подразделений 100 тыс. рублей подъемных.

"Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок", - подчеркнул руководитель региона.

Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , служба по контракту

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:25 12.07.2022Уникальные проекты Тюменской области представили на Российской креативной неделе в Москве
19:30 12.07.2022Выставку картин Михаила Гардубея открыли в Тюмени
18:58 12.07.2022Три спецподразделения сформируют из контрактников в Тюменской области
18:53 12.07.2022Ишимская детвора встретила макушку лета на родине Петра Ершова