Три спецподразделения сформируют из контрактников в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три спецподразделения сформируют из контрактников в Тюменской области. Это отдельный инженерно-саперный батальон "Тобол", стрелковую роту снайперов "Тайга" и пушечный артиллерийский дивизион "Сибирь", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Контрактники получат денежное довольствие – от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) – восемь тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач – 300 тыс. Предусмотрены другие выплаты и льготы. Подать заявление на прохождение службы по контракту можно в военном комиссариате Тюменской области", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о выплате участникам этих подразделений 100 тыс. рублей подъемных.

"Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок", - подчеркнул руководитель региона.

Заключить контракт на прохождение службы в подразделениях могут мужчины от 25 до 50 лет. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.