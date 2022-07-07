Жителям Тюменской области, заключившим военный контракт, выплатят 100 тыс. рублей
Жителям Тюменской области, заключившим военный контракт, выплатят 100 тыс. рублей подъемных.
В настоящее время военный комиссариат региона формирует в области несколько подразделений. Служить в них смогут жители Тюменской области. О выделении разовой выплаты таким служащим в размере 100 тыс. рублей написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор 7 июля.
"Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок. Такое единство воинского коллектива очень важно, ведь в современных условиях он в любой момент может быть направлен выполнять боевые задачи", - подчеркнул в сообщении глава региона.
По его словам, эта сумма позволит контрактникам поддержать семьи, пока их часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой. Деньги можно использовать на любые цели. Выплату получат и те, кто уже принят на службу в части.
Губернатор поручил областному правительству оперативно разработать постановление о назначении выплаты. При этом, подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас.