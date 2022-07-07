Жителям Тюменской области, заключившим военный контракт, выплатят 100 тыс. рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области, заключившим военный контракт, выплатят 100 тыс. рублей подъемных.

В настоящее время военный комиссариат региона формирует в области несколько подразделений. Служить в них смогут жители Тюменской области. О выделении разовой выплаты таким служащим в размере 100 тыс. рублей написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор 7 июля.

"Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то даже в один город, село, поселок. Такое единство воинского коллектива очень важно, ведь в современных условиях он в любой момент может быть направлен выполнять боевые задачи", - подчеркнул в сообщении глава региона.

По его словам, эта сумма позволит контрактникам поддержать семьи, пока их часть будет находиться на формировании и заниматься подготовкой. Деньги можно использовать на любые цели. Выплату получат и те, кто уже принят на службу в части.

Губернатор поручил областному правительству оперативно разработать постановление о назначении выплаты. При этом, подавать заявления на службу в тюменских подразделениях можно уже сейчас.