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Ремонт коллектора на перекрестке улиц Ленина и Первомайская в Тюмени закончится раньше

Общество, 13:25 13 июля 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Открыть движение на пересечении ул. Ленина и ул. Первомайской в Тюмени планируют 14 июля. На этом участке специалисты "Росводоканал Тюмень" отремонтировали коллектор и восстанавливают благоустройство.

"Планируем завершить работы раньше намеченного срока и уже в четверг открыть движение", — сообщили в пресс-службе водоканала.

Ранее ремонт планировали завершить 17 июля. Специалисты обнаружили частичное повреждение верхнего свода трубы при плановом обследовании и промывке сети водоотведения, 12 июля рабочие приступили к работам.

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# коллектор , Росводоканал Тюмень

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