Ремонт коллектора на перекрестке улиц Ленина и Первомайская в Тюмени закончится раньше

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Открыть движение на пересечении ул. Ленина и ул. Первомайской в Тюмени планируют 14 июля. На этом участке специалисты "Росводоканал Тюмень" отремонтировали коллектор и восстанавливают благоустройство.

"Планируем завершить работы раньше намеченного срока и уже в четверг открыть движение", — сообщили в пресс-службе водоканала.

Ранее ремонт планировали завершить 17 июля. Специалисты обнаружили частичное повреждение верхнего свода трубы при плановом обследовании и промывке сети водоотведения, 12 июля рабочие приступили к работам.