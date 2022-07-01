Жителя Тюменской области подозревают в двойном убийстве

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

В убийстве женщины и мужчины обвиняют жителя пос. Механизаторов Упоровского района 1972 г. р., сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г. р. с колото-резаными ранами нашли утром 7 июля в квартире жилого дома на ул. Рабочей в пос. Механизаторов. Подозреваемым оказался знакомый убитых. Его задержали 12 июля.

По версии следствия, в ночь убийства злоумышленник распивал с ними спиртное. Мужчины поссорились. Гость схватил нож и ударил оппонента в шею. После злоумышленник вошел в комнату, где находилась женщина, и не менее двух раз ударил ножом ее.

Мужчине предъявили обвинение. Нож изъят, местные жители допрошены. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинские. Обвиняемому инкриминируют ст. 105 ч.2а "Убийство двух лиц". Максимальный срок наказания - 20 лет лишения свободы.