Тюменцев всех возрастов ждут на фестивале-конкурсе "Звени частушка, пой душа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы разных возрастов могут принять участие в фестивале-конкурсе частушек "Звени частушка, пой душа", сообщает Центр русской культуры. Событие, приуроченное к 436-летию со дня основания города, начнется в сквере Казачьи луга 22 июля в 17 часов.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 15 лет, от 16 до 25 лет, от 26 лет и старше. Принять участие могут и коллективы смешанной возрастной категории. Предполагается сольное и коллективное исполнение традиционных и авторских частушек.

Фольклористы, педагоги, вокалисты и артисты в составе компетентного жюри оценят соответствие жанровой форме, оригинальность идеи выступления, сюжетное своеобразие, владение частушечной манерой исполнения и качество содержания текста частушек.

Гала-концерт, награждение участников и победителей конкурса состоится в рамках проведения народного гуляния "Тюмень мастеровая" на Цветном бульваре 30 июля.

Возрастное ограничение: 6+.