Единый день фольклора пройдет на Базарной площади Тобольска

| Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Единый день фольклора пройдет на Базарной площади в Тобольске 17 июля, сообщает городской центр искусств и культуры.

Мастерицы Дома народного творчества в 12 часов откроют выставку декоративно-прикладного творчества с изделиями народного промысла. В это же время все желающие могут принять участие в мастер-классе по изготовлению народных кукол.

В 13 часов начнется танцевально-частушечная программа с выступлением баянистов города. В это же время для юных гостей в это же время пройдет детская игровая программа.

Возрастное ограничение: 0+.