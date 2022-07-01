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Единый день фольклора пройдет на Базарной площади Тобольска

Общество, 08:56 15 июля 2022

из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Единый день фольклора пройдет на Базарной площади в Тобольске 17 июля, сообщает городской центр искусств и культуры.

Мастерицы Дома народного творчества в 12 часов откроют выставку декоративно-прикладного творчества с изделиями народного промысла. В это же время все желающие могут принять участие в мастер-классе по изготовлению народных кукол.

В 13 часов начнется танцевально-частушечная программа с выступлением баянистов города. В это же время для юных гостей в это же время пройдет детская игровая программа.

Возрастное ограничение: 0+.

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# Базарная площадь , фольклор

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