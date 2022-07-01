Фестиваль "Красильные выходные" пройдет в Музее крестьянского быта в Тюменском районе

автор: Оскана Климирова | Фото: из сообщества "Музей истории крестьянского быта" во ВКонтакте автор: Оскана Климирова | Фото: из сообщества "Музей истории крестьянского быта" во ВКонтакте

Мастер-классы по тюменской росписи, по кубовой и верховой набойках проведут для гостей фестиваля "Красильные выходные" в Музее крестьянского быта в дер. Насекина Тюменского района 23-24 июля.

"Фестиваль пройдет в третий раз. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали о нашем тюменском промысле, который на протяжении 300 лет существовал в Сибири. Центром проживания красильщиков был Тюменский уезд Тобольской губернии. Фестиваль двухдневный. Первый посвящен тюменской росписи, а второй день — кубовой набойке. Завершающим событием станет дефиле в костюмах тюменских мастеров. Каждый, кто попадет на фестиваль, сможет примерить костюм, поучаствовать в фотосессии", — рассказала одна из организаторов Музея истории крестьянского быта Инна Нестерова.

В программе: интерактивная экскурсия по сибирскому подворью и дому, экскурсия по выставке "Тюменский ЦвЯточек" из предметов с тюменской росписью, экспозиции "Красильный промысел", конкурс "Тюменский сувенир", головоломки, творческие встречи, игры, хороводы, угощение травяным чаем, сушками и печеной картошкой.

Вход на двухчасовую программу в первый день — 600 рублей. Стоимость билета на четырехчасовую программу во второй день — 1 тыс. 200 рублей. В стоимость входят мастер-классы.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова