В Тюменской области создают онлайн-реестр ремесленников "Здесь" для продвижения народных промыслов

| Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника" | Фото: пресс-служба проекта "Путь ремесленника"

Онлайн-ресурс ремесленников "Здесь" для продвижения народных промыслов создают в Тюменской области. На данный момент идет разработка сайта. Это будет единый ресурс, который поможет ремесленникам заявить о себе, а покупателям найти и купить уникальные изделия. Уже в августе на площадке начнется регистрация мастеров из всех городов и районов области.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Международный день социального предпринимательства руководитель проекта "Онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь", социальный предприниматель и сооснователь центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" Альфия Кабирова.

"Тюменская область - регион с очень богатым культурным опытом, который сложился в результате особенного исторического пути. Все это отражается в народных промыслах. Мы хотим, чтобы это тоже стало визитной карточкой региона. Через ремесленные изделия можно почувствовать душу мастера, культуру целого народа. Цель у проекта глобальная, чтобы в стране знали о тюменских ремеслах", - пояснила социальный предприниматель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как заметила Альфия Кабирова, актуальность продвижения ремесленников особенно повысилась в связи с импортозамещением, которое происходит во всех отраслях.

"Остро стоит вопрос, чем заменить уходящие из страны бренды. В этом разрезе онлайн-реестр дает возможность найти своих мастеров, которые создают уникальные и интересные вещи. К примеру, дизайнеры могут сотрудничать с ремесленниками по созданию предметов и товаров с культурной и исторической составляющей", - считает она.

А для мастеров, которые живут в отдаленных районах, – это способ создать постоянный источник дохода и занятость, возможно, даже для своих земляков. Именно поэтому важно научить ремесленников социальному предпринимательству. В рамках гранта губернатора Тюменской области, который получила команда "Эбием" в мае на программу поддержки мастеров "Время ремёсел" и которая является продолжением проекта реестра ремесленников "Здесь", запланировано обучение мастеров основным приемам продвижения своей продукции. А это развитие собственного бренда, построение бизнеса, работа с социальными сетями и даже организация предметных фотосессий произведений народных промыслов.

"С сентября по декабрь у нас запланированы поездки в Ишимский, Заводоуковский, Ялуторовский, Тобольский и Вагайский районы. Поработаем с мастерами, постараемся дать им важную информацию о том, как реализовать социальные инициативы. Хотим, чтобы мастера стали лицом региона. Заодно намерены решить проблему отражения региональной уникальности в сувенирной продукции. Турист после посещения Тюменской области должен увезти с собой не только яркие воспоминания, но и изделия, которые вызывают точные ассоциации с регионом. И в этом изделия ремесленников являются отличным вариантом", - уточнила Альфия Кабирова.

Отметим, что онлайн-реестр ремесленников "Здесь" реализуется при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Узнать больше или присоединиться к команде можно в социальных сетях по ссылке.

Еще больше информации о социальном предпринимательстве можно узнать в Центре инноваций социальной сферы Тюменской области.

Оксана Корнеенкова