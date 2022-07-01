Тюменские старшеклассники бесплатно пройдут медицинские практимумы

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

180 школьников пройдут обучение во второй летней медико-фармацевтической школе с 25 по 30 июля. Занятия бесплатные, сообщает Тюменский медицинский университет.

По словам руководителя школы Дениса Трушникова, предлагаемые ребятам задачи можно решить только на практике, в лаборатории. Для этого школьникам потребуется глубоко вникнуть и в теорию.

"Первая смена школы была чрезвычайно успешной и задала высокую планку. Программу второй мы планируем сделать еще более интересной и прикладной. Как правило, для ребят химическое, биологическое, фармацевтическое, медицинское знание абстрактно, они редко применяют его в жизни. А в летней школе мы идем от обратного", - пояснил он.

Школьников ждут практикумы по физиологии растений и карпологии, анатомии человека и зоологии позвоночных, неорганической химии, микробиологические работы и гербарная практика.

Ребята продолжат работу над перспективными проектами первого потока, один из них – для владельцев домашних животных. Его авторы предлагают расположить в аптеках ветеринарные стенды с лекарствами для экстренной помощи питомцам, а также создать мобильное приложение для их оперативной доставки.

Занятия для молодежи проведут преподаватели Тюменского ГМУ, Московского физико-технического института, Московского госуниверситета и образовательного центра "Сириус".