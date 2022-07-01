Яйца опасных паразитов обнаружены в воде озера Круглое и пруда Утиный в Тюмени

Пруд Утиный | Фото: ИА "Тюменская линия" Пруд Утиный | Фото: ИА "Тюменская линия"

Яйца аскарид и токсокар обнаружили при исследовании воды оз. Круглое и пруда Утиный в Тюмени специалисты регионального Роспотребнадзора.

Данные водные объекты являются муниципальными и для купания не предназначены, там установлены информационные стенды "Купание запрещено", напомнили в ведомстве.

Всего в центре гигиены и эпидемиологии исследовали 505 проб воды поверхностных водоемов, из них 10 не соответствовали нормативам.

Так, в пруду Лесном содержание железа суммарно превышает предельно допустимую концентрацию, а оз. Липовое, не соответствует норме по показателю химического потребления кислорода.

Тюменцам рекомендуют купаться только в пределах зон рекреации на пляжах, в которых вода соответствует требованиям санитарного законодательства. На сегодняшний день это 9 пляжей: акватория оз. Верхнее Кривое в районе Верхнего бора, пруд в санатории "Сибирь", оз. в Кулига парке на 32 км Ирбитского тракта, оз. Андреевское в районе "Витязя" и "Ребячьей республики", оз. Нижнее Кривое, оз. Якушкино и оз. Полушинское в районе "Олимпийской Ребячки", акватория оз. Сингуль в Ялуторовском районе.